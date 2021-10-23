افتتاح مدرسة  جديدة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي عصر السبت مدرسة جديدة في ناحية سيد احمد الرفاعي. وقال بيان مكتب المحافظ أن المدرسة الجديد تعد رقم 57 التي تم افتتاحها خلال عامي 2020-2021

واشار ان المدرسة سعة (9) صف مع التأثيث واطلق عليها اسم مدرسة (ام عبيدة الابتدائية للبنات) في ناحية سيد احمد الرفاعي

وأوضح البيان ان المدرسة تقع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان والمنفذة من قبل شركة (انوار العدل للمقاولات العامة) وانها ذات سعة (9) صف مع التأثيث وجناح للإدارة وأجهزة حاسبات ومختبر وساحة للانتشار ومجاميع صحية وحديقة وأجهزة تبريد وتدفئة ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة .

ونقل البيان عن المحافظ تاكيده إن إدارة محافظة ميسان تولي قطاع التربية والتعليم أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع التربوية وخصوصاً الأبنية المدرسية وتهيئة كافة مستلزمات ومتطلبات نجاح العملية التربوية في المحافظة، منوها الى انه” رغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف إلا القليل من الاستحقاقات المالية للمحافظة مع ذلك في الفترة الأخيرة لاعوام (2020 – 2021) تم انجاز وافتتاح (57) مدرسة وعدد من المشاريع في القطاعات الأخرى

ولفت البيان الى ان المحافظة اكدت بانة سيتم افتتاح عدد من المشاريع خلال الايام المقبلة .

وحث البيان مديرية تربية ميسان للاهتمام بهذه الصروح التربوية والتعليمية وتوفير الملاكات اللازمة لها لغرض توفير بيئة ملائمة لابناءنا الطلبة في مسيرتهم التعليمية .

الى ذلك عبر اهالي الناحية عن سعادتهم بافتتاح هذة البناية الجديدة من اجل تعليم بناتهم وحثهم على مواصلة الدراسة.