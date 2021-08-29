افتتاح مختبرات كلية الهندسة ومشاريع تأهيل البيئة الجامعية في جامعة كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب ، اليوم الاحد ، مختبرات كلية الهندسة وعددا من مشاريع تأهيل البيئة الجامعية والمساحات الخضراء في جامعة كربلاء.

وقال عبد الصاحب في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء حضرته ( المستقلة ) عقب افتتاح المشاريع إن “الجامعات واحدة من أهم محطات ونوافذ التطوير المهمة في المجتمعات “، مؤكدا “اهمية تعزيز البيئة الجامعية بما تحتاج إليه من مستلزمات علمية ومختبرية وبنى تحتية “.

وأشار الى إن ” الآثار والتحديات الصحية والاقتصادية الراهنة لم تكن يسيرة لكنها لم تمنع مؤسسات التعليم من مواكبة العالم في الحفاظ مسار تصاعدي في مجالات التعليم العالي وتمكين مؤسساته من النهوض بالبنية التحتية والتكيف المناسب مع المتغيرات وتحقيق الأهداف “.

وأضاف إن ” سياسة التعليم العالي في العراق تراعي متطلبات التنمية على وفق احتياجات مؤسسات الدولة وفي ضوء الأولويات التي تفرضها الحاجة الى التخصصات المختلفة وتأهيل الملاكات العلمية المتخصصة.

من جهته قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي اثناء المؤتمر ، إن “جامعة كربلاء هي المركز الاستشاري للحكومة المحلية وإنها ساهمت بشكل كبير في حركة الإعمار والتنمية “. وأضاف إن “التعاون بين الحكومة المحلية وجامعة كربلاء المقدسة مستمر من خلال دعم وإنشاء عددا من المشاريع داخل الجامعة وباقي مؤسسات وزارة التعليم العالي “،

وثمن الخطابي الجهود المبذولة والتعاون المستمر الذي تبديه مؤسسات التعليم العالي في دعم المحافظة والارتقاء بواقعها العلمي والتعليمي وتقديم الاستشارات التخصصية المهمة “.

الى ذلك أكد رئيس الجامعة الدكتور باسم السعيدي ، اثناء المؤتمر الاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية وتطوير مساحاتها بما يعزز وظيفة وأهداف المؤسسة الأكاديمية “.