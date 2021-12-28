افتتاح  مجمع اكشاك تسويقي عصري في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. افتتح وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية علاء عبود السكيني، بحضور محافظ ميسان علي دواي، اليوم الثلاثاء ، مجمع اكشاك تسويقي عصري في منطقة الحي الجامعي مقابل المعهد التقني.

وقال بيان مكتب دواي ان المجمع الذي تم افتتاحه يتكون من (90) كشكاً عصرياً سيتم توزيعها على العوائل الفقيرة من العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات قسم العمل والتدريب المهني وحسب التنافس من خلال احتساب نقاط المفاضلة .

ولفت الى  أن المحافظة  خصصت  قطع اراضي في عدد من المواقع في مركز واقضية ونواحي المحافظة لانشاء اكشاك عليها بتمويل من صندوق هيئة الحماية الاجتماعية وبتنسيق بين المحافظة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبواقع (288) كشكاً.

وأشار الى ان هذا المشروع  سيسهم في حل جزء من مشكلة الباعة المتجولين في عموم المحافظة، مؤكدا بان هذا المشروع يعد من المشاريع الريادية المهمة كونه يخلق فرص عمل للباحثين عن العمل من العوائل الفقيرة .

البيان نوه الى وجود تنسيق بين محافظة ميسان والبرنامج الانمائي للامم المتحدة سيتم  من خلاله قريباً تنفيذ مجمع تسويقي حديث يخصص للشرائح المذكورة آنفاً .

من جانب آخر قال البيان أن السكيني بحث عدد من القضايا المهمة التي تخص الارتقاء بمستوى اداء دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المنقولة وغير المنقولة ومناقشة عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل دوائر واقسام الوزارة في المحافظة.

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