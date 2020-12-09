افتتاح مبنى مفوضية حقوق الانسان في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله /.. افتتح محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاربعاء، مبنى مكتب المفوضية لحقوق الانسان في المحافظة تزامنا مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد الخميس (١٠ كانون الأول) وبمشاركة المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمع المدني.

وقال الخطابي خلال الافتتاح الذي حضرته (المستقلة) إن ” حقوق الإنسان مرت في مراحل عديدة وصعبة وقاسية من اضطهاد الحكام والحروب، واخيرا بالتنظيمات الإرهابية التي خلفت الكثير من الارامل والايتام وهم أولى وأحق بالحقوق الانسانية “.

وأوضح إن ” الجهل واحد من الاسباب التي تؤدي الى اضطهاد حقوق الانسان “.

واشار الى إن ” الحكومة المحلية نقدم كل الجهود والامكانيات والدعم لبرامج المفوضية العليا لحقوق الانسان مكتب كربلاء التي تساعد المضطهدين في استعادة حقوقهم “.