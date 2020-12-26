افتتاح مؤتمر افتراضي لحماية المستهلك بالتعاون مع الامم المتحدة

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المستقلة/ – افتتح المؤتمر الافتراضي الدولي الاول الذي نظمه مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد بالتعاون مع قسم سياسات المنافسة والمستهلك التابع لمنظمة الامم المتحدة.

وأكد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الاستاذ الدكتور يحيى كمال في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، إنَّ «المؤتمر يهدف الى عرض النتاجات العلمية في مجال حماية المستهلك، بشقيها العلمي والاقتصادي».

وأوضح «يكون ذلك عن طريق الابحاث العلمية والدراسات واستطلاعات الرأي واوراق العمل في المحاور الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصناعية والصحية والزراعية والبيئية المتعلقة بدورها الفاعل في حماية المستهلك العراقي».

وقال البياتي «جرى افتتاح المؤتمر الذي اقيم تحت شعار «التكامل العلمي والمؤسسي ودوره في حماية المستهلك»، بحضور رسمي وأكاديمي وبرلماني كبير ممثلا بمستشار رئيس الجمهورية ومستشار رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة الداخلية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة وإعلام وزارة الدفاع واتحاد الغرف التجارية بحضور رئيس جامعة بغداد الاستاذ الدكتور منير حميد السعدي وجمهور واسع من اكاديميي الجامعات ووزارات الدولة».

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