افتتاح شارع المتحف في مدينة العمارة بممرين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي عصر الاثنين وبحضور جماهيري وشخصيات اجتماعية مشروع تأهيل وتطوير شارع المتحف (شارع 60 سابقاً) والذي يعد من الشوارع الرئيسة المهمة في مركز المحافظة .

وقال دواي في كلمة الافتتاح ان الشارع المتحف يعد من اهم الشوارع الرئيسية في مركز المحافظة وتم تنفيذه من شركة (افق المنصور للمقاولات) ضمن مشاريع خطة تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان

وأشار الى إن طول المشروع يبلغ (1400) م.ط بممرين ذهاب واياب بعرض 14.50 م يبدأ من استدارة النصب التذكاري للشهيد مروان الساعدي ولغاية مجسر وتقاطع شهداء صلاة الجمعة

وأضاف بأن إعمال المشروع تضمنت قلع التربة القديمة واستبدالها بطبقات من الجلمود والحصى الخابط والتبليط بالخرسانة المسلحة وبعدها التبليط بطبقتين من الاسفلت الأولى رابطة سمك (7) سم والثانية سطحية سمك (5) سم مع التخطيط والتأثيث وصبغ الارصفة والانارة الحديثة .

ونوه دواي الى نصب اكثر من (70) عمود بأنارة حديثة نوع (LED) اضافة الى ان المشروع يحتوي على خطوط تصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة والخطوط الناقلة للمياه الصالحة للشرب ومحطة لتصريف مياه الامطار بطاقة (3000) م3/ساعة ومحطة اخرى بطاقة (250) م3/ساعة ويحتوي ايضاً على (4) أكشاك و (3) محطات إستراحة وشاشة كبيرة بأبعاد (4×3) ولوحة اعلانات واللوحات المرورية .

ووصف إنجاز وافتتاح هذا المشروع بـأنه خطوة مهمة في النقلة النوعية العمرانية لمدينة العمارة والاستمرار بتطويرها، مؤكدا أن هذا الشارع سيسهم بتنظيم وتيسير حركة السير وفك الاختناقات المرورية في مركز المحافظة وكذلك يساهم بشكل كبير في حركة النشاط التجاري والاجتماعي والأمني .

وأثنى دواي على كوادر المحافظة الفنية لمتابعتهم الميدانية المستمرة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه تنفيذ المشاريع وكذلك الشركة المنفذة للمشروع . ونوة إلى أن المحافظة ومازالت مستمرة بإنجاز مشاريعها وإدخالها الخدمة رغم قلة التخصيصات المالية.