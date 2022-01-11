افتتاح رابع مدرسة في ميسان خلال 2022

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي الثلاثاء مشروع (بناء مدرسة نموذجية سعة (18) صف في ناحية بني هاشم) وهي الرابعة لعام 2022 .

وقال بيان مكتب المحافظ أن المدرسة تتكون من ثلاث طوابق سعة (18) صف مع جناح للإدارة ومختبرات واجهزة حاسبات وساحة للنشاطات الرياضية وساحة كبيرة للانتشار ومجاميع صحية وكراج للسيارات وحديقة وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث .

وأشار الى ان المشروع ضمن تخصيصات المحافظة ،منوها بانة سيتم افتتاح عدد من المدارس والمشاريع الأخرى في عموم المحافظة بالفترة القليلة القادمة، من اجل إيصال الخدمات العامة لكافة مناطق المحافظة وخصوصاً المناطق البعيدة والنائية لغرض تحقيق أهداف التنمية المحلية في المحافظة.

ونقل البيان عن دواي حثه  مديرية تربية ميسان للاهتمام بهذه “الصروح” التربوية والتعليمية وتوفير الملاكات اللازمة لها لغرض توفير بيئة ملائمة لابناءنا الطلبة في مسيرتهم التعليمية .

 

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