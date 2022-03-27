افتتاح جسر سدة العمارة بعد اكمال صيانته وتأهيله بالجهد الوطني

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان، مساء السبت، جسر سدة العمارة، وسط المدينة بعد ان تمت إعادة تأهيله.

وقال دواي في كلمة الافتتاح إن الجسر تم إعادة تاهيله بجهد الكوادر الفنية والهندسية في دائرة مشروع سدة العمارة، مشيرا إلى صيانة واستبدال مفاصل التمدد في جسم الجسر، وكذلك التبليط بطبقتين من الاسفلت، الاولى طبقة رابطة بسمك ٧ سم، والثانية طبقة سطحية سمك ٥ سم،

واضاف دواي كذلك تتضمن الاعمال انارة الجسر وتخطيطه وصبغ الأرصفة الجانبية ، مبينا أن هذا الجسر مفصل مهم في الحركة المرورية كونه يمثل نقطة أساسية في فك الاختناقات في مركز المحافظة وشرياناً مهماً في شبكة الطرق والجسور .

ووجه بضرورة المراقبة واكمال الصيانة للإنارة وتغطية مانهولات القابلوات وغيرها من الامور الفنية الأخرى مثنيا على جهود العاملين في دائرة مشروع سدة العمارة لتنفيذهم اعمال التأهيل بشكل جيد ومطابق لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور .