افتتاح بناية الشركة العامة لانتاج السيارات والمكائن في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي  مشروع بناء بناية الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن فرع ميسان والمنفذة ضمن تخصيصات المحافظة  .

وقال دواي في كلمة بالمناسبة ان المشروع يقع ضمن تخصيصات محافظة ميسان  وضمن خططها السنوية التي خصصت مشاريع لكافة القطاعات ومنها مشاريع إنشاء المباني الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة بهدف تهيئة كافة سبل نجاح عملهم لخدمة أبناء المحافظة

واشار إلى أن البناية تتكون من (7) غرف وقاعة لعرض وبيع السيارات دواي اكد  أهتمام المحافظة بالنشاطات المتنوعة للدوائر وهناك خطط مستقبلية سيتم وضعها من خلال توسيعه وتنشيط خدماتها اكثر.

ولفت الى  ان الدوائر التي ترتبط اتحادياً لا يوجد لها أي دعم مالي لها من قبل وزاراتهم فتحملت المحافظة دعم وتنشيط هذه المؤسسات والدوائر .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

إمام جمعة الكوفة يدعو الى تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية

اخبار العراق

المعهد القضائي ينظم ورشة خاصة بالضمانات القانونية بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي

اخر الاخبار

وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق

اخبار العراق

عالية نصيف: سنبدأ من حيث انتهينا ونواصل خدمة شعبنا

اخبار العراق

القبض على محكوم بالإعدام غيابياً في ميسان

اخر الاخبار

حسين الجسمي “دق القلب” للأغنية العراقية

اخر الاخبار

الليرة اللبنانية تشهد مزيدا من التراجع أمام الدولار

اخر الاخبار

الليرة اللبنانية تشهد مزيدا من التراجع أمام الدولار

اخر الاخبار

العاب فيديو تساعد طفلك على التخلص من مشاكل كثيرة

اخر الاخبار

تصريحات حاسمة حول أسباب حريق مهرجان الجونة السينمائي وعدد الإصابات

اخر الاخبار

داعش تلاحق صبا مبارك وتكشف عن معاناتها

اخبار العراق

النزاهة تضبط اختلاسات ومبالغة بمصروفات في صحة وبلدية النجف

اخر الاخبار

اوبك : ثلاث دول بينها العراق عززت انتاجهم النفطي بشكل اكبر في شهر ايلول الماضي

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد سحب كميات من مخزونات البنزين الامريكي

اخر الاخبار

شركة الفيس بوك تطلق خدمة التسوق المباشرة اليومية

اخبار العراق

تقرير : الانتخابات العراقية تدخل مرحلة حرجة تهدد الوضع السياسي

اخر الاخبار

تعرف على فوائد الغرغرة بالماء المالح اثناء فصل الشتاء