افتتاح بناية الشركة العامة لانتاج السيارات والمكائن في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي مشروع بناء بناية الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن فرع ميسان والمنفذة ضمن تخصيصات المحافظة .

وقال دواي في كلمة بالمناسبة ان المشروع يقع ضمن تخصيصات محافظة ميسان وضمن خططها السنوية التي خصصت مشاريع لكافة القطاعات ومنها مشاريع إنشاء المباني الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة بهدف تهيئة كافة سبل نجاح عملهم لخدمة أبناء المحافظة

واشار إلى أن البناية تتكون من (7) غرف وقاعة لعرض وبيع السيارات دواي اكد أهتمام المحافظة بالنشاطات المتنوعة للدوائر وهناك خطط مستقبلية سيتم وضعها من خلال توسيعه وتنشيط خدماتها اكثر.

ولفت الى ان الدوائر التي ترتبط اتحادياً لا يوجد لها أي دعم مالي لها من قبل وزاراتهم فتحملت المحافظة دعم وتنشيط هذه المؤسسات والدوائر .