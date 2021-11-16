المستقلة/-دلير إبراهيم/..بحضور جماهيري ورسمي كبير تم افتتاح المقر الرئيسي للاكاديمية العربية للاعمال في اربيل عاصمة اقليم كوردستان- العراق.. الاكاديمية العربية للاعمال أكاديمية تعليمية متكاملة تسعى لتغير واقع المتداول عبر إرشاده بالطرق الصحيحة يحقق تداولات استثمارات ناجحة بأسواق المال العالمية.

وقال المحلل المالي والتقني عبدالرحمن الاصفر: أن الغاية من تأسيس الاكاديمية العربية للأعمال (AB Academy) هو الضرورة الملحة لتوفر هكذا مؤسسة احترافية في المنطقة فقد أخذنا على عاتقنا بعد التوكل على الله زمام هذه المبادرة. وفتح الافاق الجديدة لتطوير العمل في مجال التداول على المنصات الإلكترونية والمضاربة في أسواق الأسهم العالمية، والتي سيكون لها مقار رئيسية في اربيل وعدة مدن عربية وعالمية، وذلك سعيا لتغطية اكبر عدد ممكن من المتداولين ومن يرغب في الدخول والتعلم والعمل في هذا السوق.

واضاف: سيكون عدة برامج تعليمية (اون لاين) و برامج اخبارية – اقتصادية تتناول أبرز محركات الاسواق والتي تهم كل متداول في اتخاذ قرارته وتداولاته وستكون هذه البرامج بشكل يومي في أوقات محددة للنشرات سيتم الإعلان عنها لاحقا حيث سيتم بث هذه البرامج على منصاتنا الالكترونية.

وأشار الأصفر الى انه سيكون هناك اضخم واغنى موقع الكتروني في الشرق الاوسط يختص بأسواق البورصة والتداول وسيقدم هذا الموقع الكثير والكثير من الخدمات والامتيازات للمتداول من خلال المعلومات والبيانات والاخبار التي سيتم نشرها وتحديثها بشكل يومي وبالوقت المناسب ويستطيع المتداول الحصول على المعلومة الصحيحة والخبر الحصري والاكيد والذي يسار الآن من هذه المنصة الالكترونية مكتبة معلوماتية غنية يحتاج لها كل متداول ومضارب في اسواق البورصة وسيكون هذا الموقع له بمثابة المعين والمرجع للحصول على اي معلومة تخص هذا المجال بالاضافة الى غرف الدردشة والمنتدى الاقتصادي الاول والوحيد.

وتوفر الاكاديمية امكانية فتح حسابات تداول شخصية عبر منصة رويال شارتيد بانكرز بأفضل الميزات والشروط والتسهيلات التي ستقدم حصريا لمن يعمل عبر الاكاديمية وبالتنسيق معها وبهذا ستكون الاكاديمية العربية مسؤولة عن تقديم افضل الميزات من سحب وايداع فوري و مزايا خاصة لمن ينضم لهذا الكيان بالاضافة الى الحصول على الكثير من الخدمات والمتابعة السابقة مجانا.

كما تقدم عدة نشاطات منها دورات تعليمية (للمبتدئين) وتدريبية (للمستويين المتوسط والمتقدم) في مقرات الاكاديمية بأربيل للتداول على المنصات الالكترونية او المضاربة في اسواق البورصة بشكل عام والتي تضم دورات تعلم التداول من الصفر واساسيات التحليل بجميع مدارسه ودورات تدريبية مكثفة لتعلم التحليل الفني المتقدم والتي تعطى بشكل مباشر من المحلل المالي والتقني عبدالرحمن الاصفر.