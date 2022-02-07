افتتاح المستشفى البيطري في كربلاء بعد توقف عشر سنوات

المستقلة / علي النصر الله / .. افتتحت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الاثنين ، المستشفى البيطري بعد توقف دام عشر سنوات .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب الافتتاح ، إن ” انجاز هذا المشروع تم خلال اقل من سنتين  ، بعد عشر سنوات من التوقف والاهمال ، ويشمل مختبرات وقاعة واقسام ووحدات أداريه “.

وأوضح  إن “الواقع الزراعي شهد تقدماً وتطورا كبيرا في الآونة الاخيرة بعد الاهتمام الذي قدم له ، وهذا المستشفى هو ركن اساس في تنمية قطاع الثروة الحيوانية والحفاظ عليها “.

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