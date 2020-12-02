افتتاح المدرسة 46 في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان،علي دواي،الأربعاء، بناية مدرسة جديدة بقضاء الكحلاء في محافظ ميسان

وقال بيان عن مكتب المحافظ، ان دواي افتتح المدرسة الجديدة في قضاء الكحلاء والتي تعد المدرسة 46 التي تم افتتاحها خلال عامي (2019 – 2020) . .

واشار الى ان المدرسة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان والمنفذة من قبل شركة (مروج البصرة للمقاولات)

واوضح البيان ان المدرسة سعة (9) صف مع التأثيث وجناح للإدارة ومجاميع صحية وساحة للانتشار وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة.

وبين إن إدارة محافظة ميسان تولي قطاع التربية والتعليم أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع التربوية وتهيئة كافة مستلزمات نجاح العملية التربوية

واضاف ان المحافظة تعمل على الوصول الى الحد من الازدواج الثنائي في دوام المدارس في عموم المحافظة .

البيان اوضح ان انجاز هذه المدارس ياتي ضمن سلسلة من المشاريع التي نفذتها محافظة ميسان ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم والتي شملت كافة مناطق محافظة ميسان بما فيها القرى والارياف تحقيقاً لأهداف التنمية المحلية والمكانية . ووجه دواي مديرية تربية ميسان بتعيين ادارة للمدرسة وتوفير الملاكات التعليمية لها من اجل دخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد

واضاف رغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف إلا القليل من الاستحقاقات المالية للمحافظة مع ذلك في الفترة الأخيرة لعامي (2019 – 2020) فقط تم افتتاح (46) مدرسة جديدة وعدد من المشاريع في القطاعات الأخرى

ونوه الى أنه سيتم افتتاح (12) مدرسة متنوعة السعات خلال الايام القليلة المقبلة.