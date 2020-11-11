افتتاح المدرسة النموذجية رقم (44) في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..أفتتح محافظ ميسان علي دواي،اليوم الأربعاء، مشروع بناء مدرسة نموذجية في منطقة الماجدية بمركز المحافظة وهي المدرسة الـ 44 التي تم افتتاحها مؤخرا

وقال دواي في كلمة الافتتاح ان هذه المدرسة تأتي ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان والمنفذة من قبل شركة (اهل المدينة للمقاولات)

واوضح ان المدرسة تتكون من ثلاث طوابق سعة (18) صف مع جناح للإدارة ومختبرات وقاعات ومجاميع صحية وساحة للنشاطات الرياضية وساحة للانتشار وكراج للسيارات وحدائق وأجهزة تبريد وتدفئة و مراوح وبرادات المياه وأجهزة حاسبات ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث ومعدات إطفاء الحريق .

واكد دواي إن إدارة محافظة ميسان تولي قطاع التربية والتعليم أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع التربوية وخصوصاً الأبنية المدرسية وتهيئة كافة مستلزمات ومتطلبات نجاح العملية التربوية في المحافظة

واضاف برغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف إلا القليل من الاستحقاقات المالية للمحافظة مع ذلك في الفترة الأخيرة لعامي (2019 – 2020) فقط تم افتتاح (44) مدرسة نموذجية وعدد من المشاريع في القطاعات الأخرى

ونوه الى انه سيتم افتتاح (14) مدرسة متنوعة السعات خلال الايام القليلة المقبلة .