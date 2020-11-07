افتتاح المدرسة النموذجية  رقم (43) في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، السبت، مشروع بناء مدرسة نموذجية في قضاء الكميت والتي تعد المدرسة النموذجية رقم 43 التي تفتتح في ميسان

وقال بيان عن مكتب المحافظ ان المدرسة سعة (12) صف مع التأثيث و جناح للإدارة ومختبرات وقاعة كبيرة ومجاميع صحية وساحة للنشاطات الرياضية وساحة للانتشار وكراج للسيارات وحدائق وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه وأجهزة حاسبات ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث .

واوضح ان مشروع المدرسة ياتي ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان والمنفذة من قبل شركة (سخاء الارض للمقاولات)

وأضاف برغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف إلا القليل من الاستحقاقات المالية للمحافظة مع ذلك في الفترة الأخيرة لعامي (2019 – 2020) فقط تم افتتاح (43) مدرسة نموذجية وعدد من المشاريع في القطاعات الأخرى

ووجة دواي مديرية تربية ميسان بتعيين إدارة للمدرسة وتوفير الملاكات التعليمية لها من اجل دخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد . منوها الى افتتاح (15) مدرسة متنوعة السعات خلال الايام القليلة القادمة.

وتقل البيان عن دواي مطالبته وزارة التربية الإسراع في انجاز مشاريعها المتلكئة منذ سنوات عديدة للحاجة الماسة لها وعدم تركها بهذا الإهمال مما يسبب الهدر بالمال العام.