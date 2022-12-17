 افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان المتوسطي للناظور وسط حضور فني وجماهيري كبير

المستقلة/- انطلقت ليلة أمس، فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المتوسطي للناظور الذي تنظمه الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة بالناظور، وبشراكة مع مجلس إقليم الناظور، من 16 إلى 18 كانون الاول/ديسمبر الحالي تحت شعار : ”الناظور في لقاء مع العالم” .

وشهدت ساحة كورنيش الناظور الافتتاح الرسمي للمهرجان وسط تواجد فني لألمع النجوم كالفنان محمد عدلي والفنان الجزائري فضيل والفنان خالد ليندو، بحضور وتفاعل جماهيري كبير ومكثف قدم من كل مناطق مدينة الناظور للاستمتاع بأجمل أغاني والمفاجآت التي قدمها النجوم الحاضرين للحفل.

ويقدم منظمو المهرجان للجمهور الناظوري خلال اليوم الثاني للمهرجان برمجة متنوعة تشمل عرض المقابلة الاخيرة لمنتخبنا الوطني المغربي مع المنتخب الأوكراني على شاشة عملاقة، لتنطلق بعدها السهرة الثانية وسط الاحتفالات بهذا الإنجاز التاريخي للنخبة الوطنية، بحضور كوكبة من الفنانين كالشاب يونس، الفنانة رشيدة طلال، الفنان فارس شاكر.

ويشمل برنامج الدورة الثامنة من المهرجان المتوسطي للناظور كذلك تكريم شخصيات مؤثرة، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في تواريخ لاحقة .

الجدير بالذكر أن إقامة المهرجان تزامن مع النجاح التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم في منافسات كأس العالم المنظمة حاليا بدولة قطر الشقيقة، وبذلك تتشرف الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة بالناظور بتقديم اسمى عبارات التهاني الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ، وكذا لكل مكونات الإدارية والتقنية والرياضية لمنتخبنا الوطني ، وإلى عموم الشعب المغربي المفتخر بهذا الانجاز الكبير.

ويختتم المهرجان يوم غد الأحد 18 كانون الاول/ديسمبر 2022 كل من محمد لحميدي، و كوثر براني، زكريا غافولي.