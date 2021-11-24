افتتاح أشغال المؤتمر الجهوي الإفريقي للجنة الدولية للري والصرف CIID ال5 بمراكش

المستقلة/-افتتحت رسميا، الأربعاء ، أشغال المؤتمر الجهوي الإفريقي الخامس للجنة الدولية للري والصرف CIID، تحت عنوان: “التدبير المستدام للري من أجل تحسين مرونة الزراعة في أفريقيا”. وذلك تحت إشراف الجمعية الوطنية لتحسين الأراضي والري والصرف والبيئة (ANAFIDE)، بشراكة مع اللجنة الدولية للري والصرف (ICID) ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويستمر هذا الحدث، المقام تحت رعاية الملك محمد السادس ، إلى حدود ال 30 من هذا الشهر بفندق كنزي روز جاردن، بمراكش.ويرمي إلى تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية التابعة للجنة الدولية للري والصرف (ICID)وتطوير تبادل التعاون جنوب-جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.

وفي هذا الصدد ستقيم اللجنة الوطنية المغربية لـ (ANAFIDE) (ICID)على هامش هذا المؤتمر، الأحداث التالية:

أسبوع شركات التهيئة وتدبير الري “SAGI (شبكة غرب إفريقيا بما في ذلك: مالي، موريتانيا، تشاد، بوركينا فاسو، السينغال والنيجر) ويتضمن البرنامج أيضا، لقاء بين كبار مسييريSAGI، والفاعلين الرئيسيين في الري بإفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى مديري المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية بالمغرب حول التجربة المغربية في الري. يتم تنظيم هذا الحدث الموازي بشراكة بين ANAFIDE والجمعية الفرنسية للمياه والري والصرف “AFEID” ،

الدورة الثانية والسبعون 72 للمجلس التنفيذي للجنة الدولية للري والصرف (ICID) والتي يعد المغرب عضوا دائما فيها خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

خلال هذا الاجتماع سيتم تأكيد قيام منظمة ANAFUDE، بتنظيم المؤتمر الدولي للري المُصغّر بالداخلة في مايس 2022. وسيتم انتخاب ثلاثة نواب جدد لرئاسة اللجنة التي يعتبر المغرب عضوا فيها.

وفضلا عن المشاركة المغربية القيمة والواسعة، التي تمثلها جميع مناطق المملكة، ستشارك في هذا الحدث وفود من حوالي أربعين دولة من القارات الخمس :

إفريقيا: المغرب (الدولة المنظمة)، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، مصر، غانا، كينيا، مالي، موريتانيا، ناميبيا ، النيجر، نيجيريا، رواندا، السينغال، تشاد، تونس، زامبيا،

أوروبا: فرنسا، البرتغال، بريطانيا العظمى، إيطاليا، ليتوانيا، روسيا …

آسيا: الصين (عبر الإنترنت) ، الهند، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان، إندونيسيا، نيبال…

أمريكا: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا (عبر الإنترنت) أستراليا

وستُتابع وفود عدد من الدول الأعضاء الأخرى باللجنة الدولية للري والصرف (ICID) والتي تعذر عليها التنقل بسبب “كوفيد-19″، وقائع المؤتمر وأحداثه الموازية عبر الإنترنت .