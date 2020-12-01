اغلاق مخيم النازحين الأخير في صلاح الدين

المستقلة..أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن إغلاق آخر مخيم في محافظة صلاح الدين بعد عودة ماتبقى من العوائل النازحة التي كانت تقطنه بنحو 48 عائلة الى مناطق سكناهم الاصلية طوعيا في قضائي بيجي والشرقاط ، ضمن خطة الطوارئ التي اعدتها الوزارة لإعادة النازحين ، موضحة أن المحافظة أصبحت الآن خالية من مخيمات النازحين وملتحقة بالمحافظات التي خلت من المخيمات .

وقالت جابرو ان ” الوزارة بالتعاون والتنسيق مع ديوان المحافظة وقيادة عمليات صلاح الدين والقوات الامنية فضلا عن الإدارات المحلية في قضائي بيجي والشرقاط ، اغلقت مخيم الكرامة شمالي مدينة تكريت بعد عودة جميع نازحيه الى مناطق سكناهم في الاقضية التابعة الى المحافظة ” ، منوهة الى انه ” بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع القوات الامنية تم ايصال الاسر الى مناطقهم ” .

وأكدت أن الوزارة عملت على تأمين العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم بعد بسط الأمن وحل عددا من المشاكل الاجتماعية في مناطق العودة بعد القضاء على عصابات داعش المتشددة .