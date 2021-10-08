اغلاق صناديق الاقتراع الخاص في عموم البلاد

المستقلة /- أغلقت، مساء اليوم الجمعة (08 تشرين الأول، 2021) صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

وبلغ عدد الناخبين العسكريين مليوناً وخمسة وسبعين ألفا و727 ناخباً، فيما تم الاقتراع في 595 مركزاً تضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات.

أما عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت، فقد بلغ 120126 نازحاً في 86 مركزاً انتخابياً، فيما يبلغ اعداد السجناء الذين يحق لهم الاشتراك في الاقتراع الخاص أكثر من 600 سجين.