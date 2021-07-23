اغتيال مستشار عسكري فلسطيني شمالي الضفة الغربية

المستقلة/-أحمد عبدالله / قال المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات إن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا ما أدى لوفاته.

وأوضح اللواء دويكات في اتصال هاتفي مع وكالة “وفا” أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار مهنا داخل منزله في دير الغصون في طولكرم، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذوا بالفرار.

وأكد أن النيابة العسكرية والجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.