اغتيال قيادي في سرايا السلام في محافظة الديوانية

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، رامي الشباني، القيادي في ”سرايا السلام“، الجناح العسكري للتيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، في محافظة الديوانية، جنوب العراق.

وقال مصدر أمني عراقي لـ موقع“إرم نيوز“ إن ”مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على القيادي في سرايا السلام، رامي الشباني، بعد خروجه من منزله في قضاء الدغارة، بمحافظة الديوانية، ما أدى إلى مقتله على الفور“.

وبين المصدر أن ”القوات الأمنية العراقية فتحت تحقيقا في الحادث، وتعمل حالياً على مراجعة كاميرات المراقبة لتتبع حركة المسلحين المجهولين“.