اغتيال عميد في وزارة الداخلية شرق بغداد

المستقلة … افاد مصدر أمني اليوم الجمعة، حول اغتيال عميد متقاعد في وزارة الداخلية العراقية اليوم شرقي العاصمة بغداد.

وبحسب المصدر، فأن ” مجموعة مسلحة أقدمت، مساء اليوم الجمعة، على اغتيال عميد متقاعد في وزارة الداخلية على طريق محمد القاسم شرقي العاصمة بغداد”.

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فيما ذكر ذات المصدر ان الشخص الذي تم اغتياله كان أحد الأشخاص الذين يقدمون الدعم اللوجستي داخل ساحة التحرير وسط بغداد.