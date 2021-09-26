اغتيال شبان فلسطينيين بعملية أمنية لقوات الاحتلال الإسرائيلي

المستقلة /- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، عن اغتيال 5 فلسطينيين في عملية أمنية بعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، ليل السبت – الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الليل باعتقالات في خمسة مراكز حول جنين ورام الله.

وأضاف ان العملية ادت الى اغتيال 5 مسلحين فلسطينيين على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اغتيال فلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قضاء جنين.

ونشرت صحفية “يديعوت أحرنوت” التابعة للاحتلال أن قوات الاحتلال اغتالت 5 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الليلة، كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات اليمام ووحدة دفدوفان.

فيما اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من مخيم جنين، فجر يوم الأحد، باستخدام وحدات خاصة خلال تواجدهم في محطة محروقات.

وقالت وسائل اعلام فلسطينية نقلا عن مصادر أمنية إن الوحدات الخاصة استخدمت سيارة فلسطينية محملة بالخضار، وحاصرت الشاب أحمد عمر مصطفى صلاح البالغ 25 عاما، أثناء تواجده داخل سيارته في محطة “النفاع” للمحروقات في المدينة، وانتزعته من سيارته تحت تهديد السلاح ونقلته لجهة مجهولة، علما أن الشاب من بلدة يعبد وهو من سكان مخيم جنين.

وأضافت أن هذه الوحدة اختطفت الشاب محمد مازن السعدي، وهو أسير محرر لعدة مرات، ومطارد من قبل الاحتلال منذ شهرين.

وأشارت الى وقوع اصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي برقين وكفر دان غرب جنين.