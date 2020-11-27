اغتيال ابرز عالم نووي ايراني بالقرب من طهران

المستقلة.. تناقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة خبرا عن اغتيال مدير مركز الأبحاث والتطوير الايراني العالم النووي محسن فخري زادة في منطقة آبسرد دماوند بالقرب من طهران.

وقالت وكالة “فارس” إن اغتيال العالم النووي تم عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، مضيفة أن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.

من جانبها نعت وزارة الدفاع الإيرانية فخري زادة ، منوهة الى أنه “استشهد بعملية اغتيال عصر اليوم”.

فيما صرح وزير الخارجية الإيراني بأن ” هناك مؤشرات جدية لدور إسرائيلي في اغتيال البروفيسور محسن فخري زادة”

وقال مستشار المرشد الاعلى علي الخامنئي للشؤون الدفاعية العميد حسين دهقان “سنجعل الأعداء يندمون على فعلتهم وسنرد عليهم بقوة” ، منوها الى أن “الصهاينة يعملون على رفع منسوب التوتر وإشعال فتيل حرب شاملة في الأيام الأخيرة من عمر حليفهم السياسي”. في إشارة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن فخري زادة من علماء الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية وكان على لائحة العقوبات الدولية وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي اسمه سابقا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله.