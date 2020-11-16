اغتصاب سيدة تسعينية … كانوا ينادونها بـ (الجدة)

المستقلة/- تبحث الشرطة الهندية عن مشتبهين اغتصبا امرأة عمرها 90 عامًا في منزلها بولاية تريبورا الجبلية شمال شرقي البلاد.

وذكر موقع (العين الإخبارية) أن الشرطة الهندية قالت: “إن سيدة تبلغ من العمر 90 عاما تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل رجلين في منزلها، حسبما ذكرت صحيفة (ذا هندو) الهندية الناطقة بالإنجليزية”.

ووقع الحادث في قرية بارهالدي في منطقة كانشانبور في ضاحية نورث تريبورا في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، لكن أقاربها قدموا شكوى للشرطة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، على حد قول ضابط شرطة كبير.

وقال مدير الشرطة بهانوبادا تشاكرابورتي إن الرجلين المتهمين باغتصاب المرأة هربا والشرطة بدأت عملية مطاردة للقبض عليهما.

وأضاف: “اعتاد أحد المتهمين تسمية المرأة التي كانت تعيش بمفردها في منزلها بالجدة، وفي ليلة الحادث، اقتحم هو ورجل آخر المنزل واغتصبا المرأة المسنة”.

وأشار إلى أن المرأة مرضت بعد الحادث لكنها لم تبلغ الشرطة، ولكن أقاربها عندما علموا بالحادثة، قدموا الشكوى بعد 5 أيام.

وذكر الضابط أن الشرطة نقلتها إلى المستشفى وسجلت إفادتها التي على أساسها بدأ التحقيق، دون تفاصيل إضافية. (النهاية)