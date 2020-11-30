اعمال صيانة في مبنى القشلة

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المستقلة ..اعلن مدير موقع القشلة احمد حسن مايح عن مباشرة الملاكات الفنية والهندسية وبأشراف مباشر من قبل مديرعام دائرةالصيانة والحفاظ على الاثار المهندس اياد حسن عبد بتصليح وترميم ممر دخول الزائرين لموقع القشلة.

واوضح مايح للمكتب الاعلامي في هيئة الاثار والترات ان العمل شمل بعض قواعد اسطوانات الدنك الداخلية الداعمة للمبنى والتي تعرضت الى بعض التكسرات بسبب الظروف المناخية وكثرة اعداد الزوار للموقع، مؤكدا ان الاعمال جرت ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية وقد يمتد العمل لأكثر من اسبوعين.

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