اعلان نتائج انتخابات رابطة القاضيات العراقية

المستقلة/-اعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة القاضيات العراقية نتائج الانتخابات التي اجريت صباح اليوم الخميس الموافق 3 /3 /2022.

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن”الانتخابات اسفرت عن فوز القاضيات السيدات كل من تغريد عبد المجيد ناصر واميله مفرود عبود وعلياء علي ناصر ونوار عبيد علي وشيماء فتحي معمر  لعضوية مجلس ادارة رابطة القاضيات العراقية بصفة اصلية”.

واشار البيان الى فوز القاضيات سعاد حامد محمود واريج خليل حمزة وسيماء نعيم هوين بصفة اعضاء احتياط”.

 

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