اعلان نتائج الانتخابات الخاصة بجمعية القضاء

المستقلة ..أجريت اليوم الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس أدارة جمعية القضاء العراقي في محاكم الاستئناف الاتحادية كافة.

وبعد قيام اللجنة المركزية في بغداد بعملية العد والفرز لأصوات الناخبين المشاركين في انتخابات مجلس أدارة جمعية القضاء العراقي أعلنت عن فوز القضاة (غالب عامر الغريباوي، ذكرى جاسم داخل، ستار محمد غريب، محمد كشيمش كرار، فلاح كريم وناس، خلف احمد رجب، علي عبد الزهرة عباس ) أعضاء اصليين للدورة الجديدة وفاز القضاة (عبد الستار راضي جابر، اسماء عباس علي، احمد قاسم محمد ) اعضاء احتياط

وشهدت الانتخابات شهدت تنافسا مهنيا بين المرشحين وتحت إشراف اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في محاكم رئاسات الاستئناف الاتحادية .

وقد شارك في الانتخابات 24 مرشحا من عموم محاكم مجلس القضاء الاعلى.