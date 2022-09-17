اعلاميو كربلاء يعلنون مقاطعة أي  مؤتمر سيعقد ما لم يحضر وزير النقل

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن مجموعة من اعلاميي محافظة كربلاء، مساء السبت، عن مقاطعة أي مؤتمر صحفي سيعقد، بخصوص نجاح الخطة الأمنية لمراسيم  زيارة اربعينية الامام الحسين عليه ما لم يحضر وزير النقل العراقي “.

وقال الإعلامي علي خالد في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الغاية من الطلب ، كون الزيارة رافقتها، الكثير من الخروقات، والتخبطات، أثناء عملية تفويج، الزائرين  ” ، ولاسيما” وأن هناك وفيات حصلت أثناء عملية النقل” حسب قوله .

من جانبه قال الاعلامي علاء الكركوشي ، إن “كربلاء شهدت  أكبر تجمع بشري في الكرة الأرضية طبيعي  أن يحصل هناك بعض الأخطاء لكن “.

وأضاف  بالمقابل “نحتاج الى مشاريع استراتيجية لتطوير القطعات وأهمها قطاع النقل وهذا دور وزارة النقل التي تجني الأموال والجباية على طوال العام ولم تنفذ أي مشروع خدمي في المحافظة “،

وأكد إن “هناك تطوير في شوارع كربلاء  ، وإضافة شوراع جديدة من قبل الحكومة المحلية والدوائر الخدمية ساهمت الى حد ما في تخفيف الزخم الحاصل “.

الى ذلك طالب الاعلامي طارق الطرفي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء البلديات و الكهرباء و النقل ، ليس لكم الحق بالتصريح عن أي شيء يخص الزيارة الأربعينية في كربلاء، ولا تتبجحون بحب الحسين (ع) والتشرف بخدمة زواره “.

وقال ، كلكم فاشلين ولستم رجال دولة ولا تفقهون أبسط أبجديات التخطيط والإدارة والخدمة، والمصداق هو تكرار الفشل في ملف الخدمات الخاصة بالزيارة لأكثر من 15 عام “.

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