اعلاميو الخليج: بكرم أهل البصرة لم نشعر بأننا بعيدون عن أهلنا

المستقلة)/ نريمان المالكي /.. بعد الترحيب و كرم الضيافة الذي استقبلت به الجماهير العراقية و البصرية على وجه الخصوص الوفود الخليجية التي حضرت في بطولة خليجي 25 المقامة على ملاعب البصرة ، عبّر الضيوف عن انبهارهم و سعادتهم بما شاهدوه من حسن الاستقبال..

الاعلامي الرياضي يونس الفهدي مذيع قنوات عمان الرياضية قال لـ(المستقلة) “كانت لنا هواجس عن الاستقرار الامني و امور كثيرة عن العراق و لكن بعدما دخلنا الى البصرة شاهدنا اختلاف كبير عما كنا نعتقده في السابق”

و اضاف ” بكرم اهل البصرة و طيبتهم و اخلاقهم لم نشعر اننا بعيدون عن اهلنا حتى عندما نتصل بأهلنا نقول لهم اننا بين اهلنا هنا في البصرة”

كما أشاد الفهدي بجهوزية المنشآت الرياضية قائلا ” تفاجأت شخصيا بما شاهدته من ملاعب مثل ملعب جذع النخلة و الميناء و بقية المنشآت الجميلة لأنني زرت بغداد من زمان و لكن عندما زرت البصرة في هذه الفترة شاهدت ان بعض الملاعب الموجودة هنا ليست موجودة في دول الخليج”.

من جانبه اعرب الاعلامي في الاتحاد البحريني لكرة القدم فريد العوضي عن شعوره قائلا لـ(المستقلة) “نحن سعداء بتواجدنا في العراق و هذه اول مرة نتواجد فيها هنا و ما شاهدناه من كرم الضيافة و الاستقبال منذ وصولنا في مطار البصرة الدولي الى مكان تواجدنا في الفندق و حتى عندما نمشي في الشوارع الامن مستتب و الامور طيبة”

واضاف ” هذه ثالث بطولة كأس خليج احضرها فقد حضرت البطولة التي اقيمت عندنا في البحرين و البطولة التي اقيمت في الكويت لكن الاجواء في مدينة البصرة جميلة جدا اجواء مختلفة عن اي بطولة لان الجمهور العراقي عاشق لكرة القدم وهذا الشي المهم جدا لإنجاح البطولة”

و تابع بالقول ” نحن مستمتعين بحضور الجمهور العراقي لجميع المباريات ، الملاعب ممتلئة و هذه سابقة تأريخية في كأس الخليج”

ويرى الكثير من المراقبين أن بطولة خليجي بصراوي 25 ستبقى عالقة في الاذهان لأنها كانت محفل اجتماعي قبل ان يكون رياضي .