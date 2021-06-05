اعلامية عربية : أصبت بكورونا فور تلقيي اللقاح مباشرة

المستقلة /- نشرت المقدمة والصحفية اللبنانية لين أبو شعر عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستغرام صورا من داخل المستشفى بعد ثبوت اصابتها بفايروس كورونا رغم تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح.

حيث نشرت الصور وهي على سرير المستشفى قائلة “الحمدلله على كل حال وشكرا لكل من سأل واتصل ، للاسف ما لحقت أخذ مناعة بعد تاني جرعة لقاح أصبت فورا بكوفيد 19 وبحسب الطبيب ، بحتاج الجسم اسبوعين على الاقل ليشكل مناعة ويستفيد من اللقاح وللقاح يخفف الاعراض ولا يمنع الاصابة ، بالضرورة لهيك ممتنة اني تلقيت اللقاح وتمنيت لو اخذته قبل ، نصيحة لا تتأخرو باللقاح ندمت اني ما اخذته قبل بوقت ولكن اكيد كل شئ نصيب ، اليوم احسن من اليومين اللي مرقوا وصحصحت شوي فحبيت طمنكم وشكرا لدعواتكم ”

يذكر ان المذيعة اللبنانية لين ابو شعر هي صحفية ومقدمة في برنامج صباح الخير يا عرب على قناة ” ام بي سي ” ، مقيمة في الامارات العربية ، بالاضافة الى انها ناشطة اجتماعية ، يتابعها على حسابها الشخصي عبر الانستجرام أكثر من 400 ألف متابع .

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