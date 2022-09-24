اعفاء نائب وزير الدفاع الروسي من منصبه

المستقلة/- قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن نائب وزير الدفاع الروسي، دميتري بولغاكوف، أعفي من منصبه وتم تسليمه منصباً آخر. ومن المقرر أن يستلم منصب بولغاكوف، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف (60 عاماً)، الذي أشرف على حصار مدينة ماريوبول الجنوبية، وسيطرت عليها القوات الروسية بحلول نهاية أيار/مايو.

ويرى مراقبون أن خفض رتبة بولغاكوف ونقله من المنصب بمثابة عقوبة له على الفشل الذي واجهته ما تسميه موسكو “العملية العسكرية الخاصة”.

وشغل ميزينتسيف عدة مناصب ضمن هيئة الأركان خلال مسيرته العسكرية الطويلة. وفُرضت عليه عقوبات غربية لدوره في حصار مدينة ماريوبول.

يأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع تعبئة مئات الآلاف من الروس لدعم الغزو في أوكرانيا. وتُشكّل التعبئة تحدياً تنظيمياً كبيراً يتطلب استدعاء جنود الاحتياط لتجهيزهم وإرسالهم إلى مراكز تدريب ثم إلى الجبهة.

غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا سلّط الضوء على صعوبات لوجستية كثيرة لدى الجانب الروسي، حيث أشار المحللون إلى أوجه القصور هذه كأحد الأسباب خلف الصعوبات التي واجهها الجيش الروسي منذ 7 أشهر.