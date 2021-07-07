اعضاء محكمة التمييز يؤدون اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم

المستقلة/- أدى القضاة المعيّنون اعضاءً في محكمة التمييز الاتحادية اليمين القانونية امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاربعاء الموافق 7 /7 /2021 تنفيذا للمرسوم الجمهوري المرقم (40) في 6 /7 /2021.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “مراسم اداء اليمين القانونية حضرها رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي”.

وكان مجلس النواب قد صوت على أعضاء مجلس التمييز وهم القضاة (عبد الوهاب عبد الرزاق رشيد الضامن،منذر ابراهيم حسين الخزعلي،عصام عبد الحميد مدلول الشعلان،يحي خضير عبيس الفتلاوي،صباح عريبي فخري الحسناوي،حيدر جواد رديف الخفاجي،شهاب احمد ياسين الشمري،ايوب عباس ال ورقة،محمود عباس هادي الفتلاوي، ماجد حسين موسى الاعرجي،فيصل ابراهيم علي العزاوي،احمد علي خلف العزاوي