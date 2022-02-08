اعرف من التقط صورة شاشة لرسائلك على ماسنجر فيسبوك

المستقلة /- عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أعلن مارك زوكربرغ، مؤسس Facebook، والرئيس التنفيذي لشركة Meta عن تحديث جديد يرسل للمستخدمين إشعارا في حالة التقاط لقطة شاشة لمحادثاتهم خاصة، حيث نشر مارك صورة من إحدى الدردشات التي تجمعه مع صديقه، يظهر فيها التنبيه لالتقاط صورة للمحادثة بينهما.

وتعتبر هذه التقنية الجديدة مهمة جدا بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من عمليات التطفل على دردشاتهم، ما يضيف المزيد من الخصوصية والأمان، حيث من المفترض أن تختفي النصوص تلقائياً بعد فترة زمنية محددة، وهذا يعني أنه إذا أرسل إليك أحد الأصدقاء رسالة سرية لا يريد أن تبقى لديك إلى الأبد، وقمت بتصويرها فسيعرف بذلك، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

هذا وسيوفر تطبيق “فيسبوك ماسنجر” عددًا من الميزات الأخرى مثل ملفات GIF، والملصقات، وردود فعل الدردشة التي يتم تأمينها بتشفير شامل، كما أعلن مارك عن سلسلة جديدة من التحديثات على فيس بوك مسنجر، بما في ذلك التشفير من طرف إلى طرف كما هو الحال في واتس أب.

ولتشغيل الرسائل المختفية: افتح محادثة مع شخص ما على مسنجر ثم اسحب لأعلى من أسفل الشاشة، وستتلقى إشعارًا يخبرك بالتمرير السريع للوصول إلى وضع الاختفاء، استمر في التمرير لأعلى حتى تمتلئ الدائرة الزرقاء سيتم الآن تفعيل وضع الاختفاء. تأكد من ترقب إشعار حول التقاط صورة شاشة لرسائلك.