اعراض مميتة “للكولا و الصودا دايت” على صحة القلب

المستقلة … كشفت دراسة حديثة إن الأشخاص الذين يشربون بانتظام المشروبات اللاسكرية أو المشروبات المحلاة صناعيًا أكثرعرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب من أولئك الذين يتجنبون المشروبات السكرية.

حيث وجد الباحثون أن شرب نوع “الدايت” من المشروبات السكرية مع المحليات الصناعية مثل السكرالوز والأسبارتام وستيفيا لا يقلل من مخاطر صحة القلب، فيما اكدت ذات الدراسة أن الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على صحة القلب يجب عليهم تجنب شرب المشروبات المحلاة صناعياً مثل دايت الصودا.

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قال الدكتور جاي إل مينتز ، مدير صحة القلب والأوعية الدموية وعلم الدهون في أمراض القلب في مستشفى ساندرا أطلس باس للقلب في نيويورك ، لصحيفة هيلثلاين: “الاعتقاد بأن المحليات الصناعية هي بديل آمن للسكر هو أمر خاطئ”.

وفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون فرنسيون ، فإن الأشخاص الذين يشربون بانتظام المشروبات المحلاة صناعياً أو المشروبات المحلاة بانتظام يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب من أولئك الذين يتجنبون المشروبات السكرية.