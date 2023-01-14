اعدام علي رضا أكبري يوتر العلاقة بين ايران وبريطانيا

لندن تصف الاعدام بـ"الهمجي" وطهران ترد باستدعاء السفير

علي رضا اكبري

المستقلة/- استدعت إيران السفير البريطاني لديها إثر التصريحات المنددة بإعدام علي رضا أكبر المتهم بالتجسس والذي يحمل الجنسية البريطانية. ورأت طهران أن موقف لندن  هو تدخل “في مجال الأمن القومي الإيراني”.

وكانت بريطانيا قد وصفت إعدام الإيراني البريطاني رضا علي أكبري بالعمل “الهمجي” مهددة بأنه لن يبقى دون ردّ بحسب وزير بريطاني.

وفي أول إجراء لها، قررت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني وفق تصريح لأحد الوزراء في حكومة ريتشي سوناك.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد قال، الجمعة، إن إيران يجب أن لا تمضي قدما في إعدام أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني. ووصفت بريطانيا حكم الإعدام بأن له دوافع سياسية وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وكانت طهران قد أعلنت ، السبت، عن إعدام علي رضا أكبري، المواطن البريطاني-الإيراني، والمسؤول الإيراني السابق، بحسب صحيفة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

الإعلان عن حكم الإعدام بحق أكبري جاء بعد أيام فقط على إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب الادعاءات التي نُشرت في صحيفة ميزان، يوم الأربعاء، فإن أكبري “اعتقل منذ فترة بتهمة التجسس على هذا البلد، على هذا الأساس وبعد تقديم لائحة اتهام ضد المتهم، تمت إحالة الملف إلى المحكمة وعقدت الجلسات بحضور محامي المتهم وبناءً على المستندات الصالحة الموجودة في ملف هذا الشخص، حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة”.

ويذكر أن أكبري شغل سابقًا منصب نائب وزير الدفاع الإيراني وكان رئيسًا لمعهد البحوث الاستراتيجية، وكذلك عضوًا في المنظمة العسكرية التي نفذت قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب الإيرانية العراقية، وفقًا لصحيفة الشرق اليومية المؤيدة للإصلاح بإيران.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” أن أكبري اعتقل في عام 2019 وأنه خدم في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي، وهو إصلاحي كان في منصبه من 1997 إلى 2005.

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