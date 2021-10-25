اعداد الملقحين في الهند يتجاوز المليار شخص

اعداد الملقحين في الهند يتجاوز المليار شخص

المستقلة /- رحيم الشمري/..اعلنت السفارة الهندية في بغداد ، عن تحقق انجاز تجاوز عدد الملقحين في الهند بتلقي مواطنيها “مليار لقاح”.

واكدت السفارة في تصريح خاص ان عدد الإصابات الجديدة بلغ 18,454 حالة فقط في عموم الهند خلال 24 ساعة الماضية ، ومعدل التعافي الحالي 98.15٪ الأعلى منذ آذار مارس 2020 .

وتابع ان حالات التعافي خلال 24 ساعة الأخيرة كانت 17,561 ، مما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 33,495,808

الحالات النشطة تشكل أقل من 1٪ من إجمالي الحالات ، حاليًا 0.52٪ النسبة الأدنى منذ آذار/ مارس 2020 .

واشار ان عدد الحالات النشطة في الهند 178,831 حالة فقط ، ومعدل الإصابات الإيجابية الأسبوعي (1.34٪) أي أقل من 3٪ خلال آخر 118 يوم، ومعدل الإصابات الإيجابية اليومية (1.48٪) ، اي اقل من 3٪ خلال آخر 52 يوماً .

وسجلت إجمالي الاختبارات التي أجريت حتى الآن 595.7 مليون اختبار ، وفقاً لمصدر مكتب المعلومات الصحفية في حكومة الهند .