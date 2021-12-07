اعتقال 92 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، اعتقال 92 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة .

وقال مصدر امني في شرطة كربلاء في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مديريات شرطة كربلاء بمختلف صنوفها ، تمكنت خلال الاسبوع الحالي من اعتقال 92 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة بعد تنفيذ أوامر قبض قضائية صادرة من القضاء “.

وأوضح إن “من بين المعتقلين عصابة لترويج المخدرات ، بعد ضبط مخدرات كريستال وادوات تعاطي واسلحة نارية “.

وأضاف إن “جميع المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.