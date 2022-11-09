اعتقال 9 اجانب يعملون بمركز تجميل

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان أنها اعتقلت اجانب يعملون في مركز للتجميل في ميسان.

وقال اعلام القيادة  ان  شرطة محافظة ميسان وجهاز المخابرات العراقي وشرطة الاقامة اعتقلوا (9) اجانب لمخالفتهم شروط الإقامة يعملون في مراكز التجميل في ميسان

واشار الى أن مفارز الأجهزة الامنية في مديرية الشرطة ومديرية مخابرات ميسان وقسم شرطة الاقامة ،نفذت واجباً امنياً للحد من المخالفين لشروط الاقامة ومما تتسبب هذه الظاهرة بانخفاض اجور العاملين بالاضافة الى المخاطر الصحية التي تنتج عن عمليات التجميل من قبل المراكز الغير رسمية

واوضح بان المعتقلين  من جنسيات اجنبية ، مخالفين لشروط قانون إقامة الاجانب ويمتهنون ، العمل في مراكز التجميل والعيادات الطبية بصفة اطباء خارج الضوابط ، واكد بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا

وأضافت ، أن جهود الأجهزة الامنية مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين ، مطالبة في الوقت نفسه المواطنين بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الفراغ… وتعويق التنمية!

اخبار مصر

توقيع اتفاقية ضخمة لطاقة الرياح بين مصر والامارات

اخبار العراق

استثمار النجف تطالب مستثمر المدينة المائية بدفع تعويضات لأصحاب المحال المتضررة من…

اخبار العراق

وكالة الاستخبارات تطيح بموزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى

اخبار العراق

تربية ميسان: نسبة استلام الكتب من الوزارة وصلت الى نسب عالية

اخبار العراق

البيئة تغلق مخازن تابعة للتجهيزات الزراعية في ميسان

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الفراغ… وتعويق التنمية!

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

الخدمات النيابية: إحالة ستة مشاريع لتأهيل مداخل بغداد وإنشاء مداخل إضافية

اخر الاخبار

أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثلاث دول بينها العراق

اخر الاخبار

صحيفة: زيلينسكي قلص شروطه للتفاوض مع روسيا إلى 5 بضغط من الإدارة الأمريكية

اخر الاخبار

تعطلت 20% من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا الأمريكية

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط مع زيادة المخزون الأميركي وتحديات كورونا في الصين

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط مع زيادة المخزون الأميركي وتحديات كورونا في الصين

اخبار مصر

توقيع اتفاقية ضخمة لطاقة الرياح بين مصر والامارات

اخبار العراق

استثمار النجف تطالب مستثمر المدينة المائية بدفع تعويضات لأصحاب المحال المتضررة من الحريق

اخبار العراق

وكالة الاستخبارات تطيح بموزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى

اخبار العراق

تربية ميسان: نسبة استلام الكتب من الوزارة وصلت الى نسب عالية

اخبار العراق

البيئة تغلق مخازن تابعة للتجهيزات الزراعية في ميسان

اخر الاخبار

مناشدة مستعجلة الى رئيس الوزراء..تبليط زقاقين بحي الميكانيك تأخر لسبعة أشهر  !!

اخر الاخبار

كهف الفنون في لبنان يحتفي بالمثقفين ويكرّمهم بحضور سفيري تونس وسلطنة عُمان 

اخبار العراق

عالية نصيف: الأردن كشفت فساد شركة أنوار الفارس.. وحكومتنا تتجاهل الموضوع! 

اخر الاخبار

مأساة المتقاعدين