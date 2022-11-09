اعتقال 9 اجانب يعملون بمركز تجميل

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان أنها اعتقلت اجانب يعملون في مركز للتجميل في ميسان.

وقال اعلام القيادة ان شرطة محافظة ميسان وجهاز المخابرات العراقي وشرطة الاقامة اعتقلوا (9) اجانب لمخالفتهم شروط الإقامة يعملون في مراكز التجميل في ميسان

واشار الى أن مفارز الأجهزة الامنية في مديرية الشرطة ومديرية مخابرات ميسان وقسم شرطة الاقامة ،نفذت واجباً امنياً للحد من المخالفين لشروط الاقامة ومما تتسبب هذه الظاهرة بانخفاض اجور العاملين بالاضافة الى المخاطر الصحية التي تنتج عن عمليات التجميل من قبل المراكز الغير رسمية

واوضح بان المعتقلين من جنسيات اجنبية ، مخالفين لشروط قانون إقامة الاجانب ويمتهنون ، العمل في مراكز التجميل والعيادات الطبية بصفة اطباء خارج الضوابط ، واكد بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا

وأضافت ، أن جهود الأجهزة الامنية مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين ، مطالبة في الوقت نفسه المواطنين بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام .