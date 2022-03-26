اعتقال 50 مطلوبا للقضاء في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، عن اعتقال 50 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية وارهابية في مناطق متفرقة من المحافظة .

وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “قسم مكافحة الجرائم تمكن من اعتقال شخص مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات ونصب كمين امني “.

وأضاف كما “تمكنت صنوف القوات الامنية الاخرى ، لاسيما نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) من اعتقال 49 مطلوبا وفق جرائم جنائية مختلفة “،

وبين إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.