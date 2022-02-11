اعتقال 32 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الجمعة ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 32 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة بينهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات تمكنت من اعتقال مطلوب وفق مادة الارهاب من خلال التفتيش الدقيق في الحواسيب الامنية “.

واضاف كما “تمكنت شرطة كربلاء من اعتقال 31 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة ، من خلال ممارسات امنية لتنفيذ قرارات قضائية صادرة بحق المطلوبين أمس الخميس “.

وأشار الى إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

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