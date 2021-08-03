اعتقال 31 مطلوبا بينهم بالإرهاب والاحتيال في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء ، اعتقالها 31 مطلوباً بينهم بالارهاب والنصب والاحتيال ضمن قاطع حطين .

وقالت مديرية الشرطة في بيان ، إن مفارز قسم شرطة حطين و بإمرة مدير القسم العميد (اسماعيل رسن زوير) تمكنت من إلقاء القبض على (31) مطلوباً للعدالة صادرة بحقهم مذكرات قبض من المحاكم المختصة وفق مواد جنائية ومخالفات متنوعة خلال الأسبوع الماضي .

وأوضحت ، أن من بين المعتقلين (6) متهمين بالارهاب لإرتكابهم جريمة الدگة العشائرية ، بالإضافة الى متهمين بالاحتيال والتهديد والايذاء وحيازة الاسلحة النارية الغير مرخصة وأحكام القرار 570 ، بالإضافة الى مواد قانونية اخرى .

المديرية  اكدت، ان شرطة حطين نقلت جميع المعتقلين الى مراكز الاحتجاز الامني واحالتهم الى القضاء لينالوا عقابهم العادل .

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