اعتقال 27 متهما بجرائم جنائية مختلفة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، مساء الاثنين، عن اعتقال 27 متهما بجرائم جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة .

وقال مصدر امني في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن “القوات الامنية تمكنت خلال الساعات الماضية من اعتقال 27 متهما بجرائم جنائية مختلفة ، ضمنها قيام شخص بكسر نوافذ سيارات المواطنين وسرقة ما بداخلها “.

وأضاف كما “تمكنت القوات الامنية من اعتقال أربعة أشخاص اثناء قيامهم بمشاجرة عشائرية وضبط اسلحة نارية مختلفة “.

وأشار الى إن “جميع المعتقلين أحيلوا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.