اعتقال 23مطلوبا و25 غراما كرستال  بقضاء الميمونة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نفذت قيادة عمليات ميسان عملية كبرى لملاحقة المطلوبين في قضاء الميمونة.

وقالت القيادة في بيان ان قائد العمليات اللواء محمد الزبيدي أشرف ميدانيا على عملية الميمونة التي تضمنت مداهمة قرية (بيت عطية) في ناحية السلام وأسفرت عن إلقاء القبض على (23) مطلوباً بقضايا جنائية مختلفة وضبط (25 غرام) من مادة الكريستال المخدرة وأسلحة واعتدة متنوعة.

وأشارت إلى ان القوات المشاركة بالعملية هي طيران الجيش ومدير قسم شرطة قضاء الميمونة ومدير استخبارات وأمن ميسان وقوة من الفوجين السادس والثامن في لواء المشاة 37 والفوج الثاني في لواء المشاة 97 وقطعات من القوات الخاصة

وشددت على ان العمليات الأمنية هذه تهدف لفرض الأمن والنظام وتعزيز الاستقرار الأمني لمحافظة ميسان والأقضية والنواحي.