اعتقال 22 من المتسببين في شجار عشائري في ميسان

اعتقال 22 من المتسببين في شجار عشائري في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة ميسان عن فض مشاجرة عشائرية حدثت بالسلاح الابيض في قضاء قلعة صالح جنوب غربي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان : إن قوة مشتركة من قسم شرطة القلعة وفوج المهمات الخاصة وسرية سوات وفوج طوارئ ميسان الخامس واللواء الثاني للجيش العراقي نفذت واجباً أمنياً تمكنت من خلاله من فض مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء العشيرة الواحدة ، مؤكدة اعتقالها 22من المتسببين بالشجار

وأوضحت ، أن القوة ضربت طوق امني واجرت التفتيش للمنازل والبساتين المحيطة بهم .

وأضافت ، أن المشاجرة لم تكن فيها خسائر مادية اوبشرية ، منوهة الى احالة المتهمين لمراكز الاحتجاز بغية احالتهم للقضاء