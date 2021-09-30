اعتقال 22 متهما بسرقة هواتف ونشل الزائرين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت شرطة كربلاء، اليوم الخميس، عن اعتقال 22 شخصا بتهم سرقة هواتف ونشل الزائرين في كربلاء ، اضافة الى اعتقال مطلوب محكوم غيابيا بالإعدام الى محافظة كركوك .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) تمكنت من اعتقال مطلوب الى قضاء محافظة كركوك وصادرة بحقه حكم غيابيا بالإعدام “.

واشار الى إن “الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال 21 شخصا بتهمة سرقة هواتف ونشل مبالغ مالية من الزائرين خلال زيارة الأربعينية “.

وأوضح إن  “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

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