اعتقال 16 مطلوبا للقضاء في كربلاء بينهم 7 اشخاص من جنسيات عربية واجنبية
المستقلة / علي النصر الله / .. أفاد مصدر امني في شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، أن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 16 مطلوبا للقضاء بينهم 7 اشخاص من جنسيات عربية واجنبية .
وقال المصدر الأمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) تمكنت من اعتقال 7 أشخاص من جنسيات عربية واجنبية ، ثلاثة منهم لا يحملون أوراق ثبوتية ، والاربعة منتهية مدة أقامتهم “.
وأضاف كما “تمكنت مفارز النقاط الخارجية اعتقال 9 اشخاص مطلوبين وفق جرائم جنائية مختلفة “.
وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.
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