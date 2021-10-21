اعتقال 145 مطلوبا للقضاء في كربلاء بينهم محكوم غيابيا بالإعدام

اعتقال 145 مطلوبا للقضاء في كربلاء بينهم محكوم غيابيا بالإعدام

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، مساء الخميس، عن اعتقال 145 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة، بينهم متهم محكوم غيابيا بالإعدام، إضافة الى جنسيات أجنبية .

وقال قائد الشرطة اللواء احمد زويني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “القوات الامنية بمختلف صنوفها تمكنت الثلاثة ايام الماضية من اعتقال 145 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة “.

وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت الى معلومات أمنية في نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) من خلال التفتيش الدقيق في الحواسيب الامنية ومن خلال قواعد البيانات للمطلوبين”.

وأضاف إن “من بين المعتقلين متهم محكوم عليه غيابيا بالإعدام ، و مخالفين لشروط الاقامة من الجنسيات الاجنبية “.

وأشار الى إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.