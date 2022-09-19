اعتقال (14) متهم بقضايا جنائية في قضاء المجر الكبير

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، عن تمكن مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير وبإشراف مدير القسم العميد (ماجد زبون عبدالرضا) ، من اعتقال (14) متهماً بقضايا جنائية منفصلة في عموم قاطع المسؤولية .

وذكرت المديرية في بيان، أن من بين المعنقلين (4) متهمين بالارهاب ومتهم بالنصب والاحتيال ، واخرين تنوعت بين الشروع بالقتل والايذاء العمد والتهديد وقضايا أخرى ، وذلك خلال إجراء الممارسات والعمليات الامنية ، صباح اليوم الإثنين .

وأشارت الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً .