اعتقال (14) متهم بقضايا جنائية في قضاء المجر الكبير

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، عن تمكن مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير وبإشراف مدير القسم العميد (ماجد زبون عبدالرضا) ، من اعتقال (14) متهماً بقضايا جنائية منفصلة في عموم قاطع المسؤولية .

وذكرت المديرية في بيان، أن من بين المعنقلين (4) متهمين بالارهاب ومتهم بالنصب والاحتيال ، واخرين تنوعت بين الشروع بالقتل والايذاء العمد والتهديد وقضايا أخرى ، وذلك خلال إجراء الممارسات والعمليات الامنية ، صباح اليوم الإثنين .

وأشارت الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً .

اقرأ المزيد
اخبار العراق

وزير الزراعة اللبناني يبحث المشاريع الزراعية مع كربلاء

اخر الاخبار

عاجل .. بدء مراسم دفن الملكة الإليزابيت الثانية في العاصمة البريطانية

اخبار العراق

الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات في ميسان

اخبار العراق

سفير أذربيجان يؤدي مراسيم زيارة الاربعينية

اخبار العراق

اعلاميو كربلاء يعلنون مقاطعة أي  مؤتمر سيعقد ما لم يحضر وزير النقل

اخر الاخبار

مطار دمشق مستمر بالعمل رغم العدوان الصهيوني

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزير الزراعة اللبناني يبحث المشاريع الزراعية مع كربلاء

اخر الاخبار

عاجل .. بدء مراسم دفن الملكة الإليزابيت الثانية في العاصمة البريطانية

اخبار العراق

طقس العراق : تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

اخبار العراق

بغداد تحتل المرتبة 52 عالمياً ضمن قائمة المدن الاكثر اكتظاظاً بالسكان

الاخبار

قرار برفع الحصانة عن احمد الجبوري ’أبو مازن’ بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام

اخر الاخبار

تقارير : فريق مانشستر يونايتد يتعرض لـ حالات تسمم غذائي

اخر الاخبار

دراسة : مواقد الغاز قد تسبب الربو وتعرض البالغين لخطر الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

دراسة : مواقد الغاز قد تسبب الربو وتعرض البالغين لخطر الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

لتجنب الاعلانات.. شبكة BeReal تدرس طرح مزايا مدفوعة داخل الخدمة

اخر الاخبار

غوتيريش : فرص إبرام اتفاق سلام بين كييف وموسكو لا تزال ضئيلة

اخر الاخبار

رئيسي : القيود الاقتصادية التي تفرضها واشنطن تساهم في تقريب الدول

اخر الاخبار

البرازيل تسجل انخفاض قياسي من انتاج البن

اخر الاخبار

سبيس إكس المملوكة لـ ايلون ماسك تطلق 54 قمرا صناعيا جديدا

اخر الاخبار

صحيفة : تأكيد بايدن على انتهاء جائحة كورونا فاجأ مسؤولي الصحة العامة

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب ضعف الدولار الأمريكي ومخاوف بشأن المعروض

اخبار العراق

الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات في ميسان

اخبار العراق

سفير أذربيجان يؤدي مراسيم زيارة الاربعينية