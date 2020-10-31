اعتقال 123 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. افاد مصدر امني في شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 123 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة ، وضبط  4000 دجاجة  مخالفة للشروط الصحية وبشهادة بيطرية مزورة  .

وقال المصدر الأمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “المعتقلين هم حصيلة نشاط القوات الامنية بمختلف صنوفها في عموم المحافظة وخلال اسبوع ” . وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

الى ذلك تمكنت مفارز نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) من ضبط شاحنة قادمة من أحدى المحافظات الشمالية ، محملة بــــ 4000 دجاجة  مخالفة للشروط الصحية وتحمل شهادة بيطرية مزورة ، وتم احالته السائق الى الجهات المختصة ومصادرة كمية الدجاج “.

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