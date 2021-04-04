اعتقال 12 مطلوبا للقضاء في كربلاء نصفهم من متعاطي الحبوب المخدرة

اعتقال 12 مطلوبا للقضاء في كربلاء نصفهم من متعاطي الحبوب المخدرة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاحد ، عن اعتقال 12 مطلوبا للقضاء بجرائم مختلفة ، نصفهم تعاطي الحبوب المخدرة وضبط بحوزتهم كميات منها .

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال 6 مطلوبين للقضاء بجرائم جنائية مختلفة “.

واضاف كما “تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات من اعتقال 6 اشخاص تعاطي الحبوب المخدرة وضبط بحوزتهم كميات نوع صفر واحد وكريستال “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.