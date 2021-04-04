اعتقال 12 مطلوبا للقضاء في كربلاء نصفهم من متعاطي الحبوب المخدرة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاحد ، عن اعتقال 12 مطلوبا للقضاء بجرائم مختلفة ، نصفهم تعاطي الحبوب المخدرة وضبط بحوزتهم كميات منها .

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال 6 مطلوبين للقضاء بجرائم جنائية مختلفة “.

واضاف كما “تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات من اعتقال 6 اشخاص تعاطي الحبوب المخدرة وضبط بحوزتهم كميات نوع صفر واحد وكريستال “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اعتقال 12 مطلوبا للقضاء في كربلاء نصفهم من متعاطي الحبوب المخدرة

اخر الاخبار

فيديو.. “صراع جمال سليمان واغتصاب سهر الصايغ” فى برومو “الطاووس”

اخبار العراق

عالية نصيف تتهم جهات بمحاولة تمرير عقد في البصرة بأربع أضعاف التكلفة الحقيقية

اخر الاخبار

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة صادمة بشأن المسلسل المصري “الملك أحمس”

اخر الاخبار

قراءة في محاولة ” الإنقلاب الفاشلة” في الأردن..!!

اخبار مصر

الرئيس السيسى يؤكد للملك عبدالله دعم مصر التام لاستقرار الأردن

اخر الاخبار

شكرى: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة..وأمامنا فرصة

اخر الاخبار

شكرى: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة..وأمامنا فرصة

اخر الاخبار

فيديو.. ياسمين صبري في مسلسل أردني مع عمر زوربا وناديا الزعبي

اخر الاخبار

فيديو.. “سامحيني” كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي على الهواء

رياضية

كل ما تريد معرفته عن مباراة القوة الجوية مع الوحدة

رياضية

الوحدات يتوج بطلا للسوبر الأردني على حساب الجزيرة

رياضية

اتحاد الكرة العراقي يستقر على النظام الأساسي وقانون الانتخابات

اخر الاخبار

رد فعل الملك عبد الله بعد اطلاعه على “تحركات الأمير حمزة”

اخر الاخبار

بعد نقل المومياوات الملكية.. تعرف على محتويات متحف الحضارة المصرية

اخر الاخبار

بعد تلقيه تهديدات بالقتل.. نزار الفارس يوجه رسالة إلى الكاظمي

اخر الاخبار

فيديو.. من هى حفيدة حتشبسوت التي خطفت أنظار العالم في ليلة نقل المومياوات؟